Estrazione Million Day 20 marzo | diretta oggi numeri vincenti

Leggi su ck12

(Di sabato 20 marzo 2021)inlive diDay di202021: scopri con noi la combinazione vincente del concorso giornaliero.DaySi tratta senza dubbio di un periodo fortunato per chi sfida la fortuna alDay: sono infatti ben sette i nuovi milionari al gioco nel mese di. Gli ultimi vincitori? Domenica 14, sono stati realizzati due 5 entrambi in Piemonte. Si è infatti vinto a Valenza, provincia di Alessandria, e Villadossola, provincia di Verbania, grazie ad una giocata singola da 1€. Il giorno dopo invece un milione di euro è stato vinto ad Arosio, provincia di Como. Pronti come ogni sera a scoprire cosa accadrà? Cosa è successo nelle estrazioni di giovedì –> CLICCA ...