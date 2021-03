Eruzione vulcanica vicino a Reykjavik (Di sabato 20 marzo 2021) , in Islanda. Per qualche ora fermato il traffico aereo in entrata e in uscita da Keflavik. Reykjavik (ISLANDA) – . Nella notte tra il 19 e il 20 marzo a 30 km dalla capitale islandese si è attivato il vulcano situato intorno al monte Keilir. Le immagini, diventate subito virali sui social, hanno mostrato un cielo illuminato da un rosso brillante. Una situazione che ha portato le autorità locali a sospendere per qualche ora il traffico aereo in entrata e in uscita da Keflavik. Una decisione precauzionale per consentire tutti i controlli del caso e valutare l’entità dell’Eruzione. Attività vulcanica iniziata nei giorni scorsi L’Eruzione vulcanica sembra essere solamente l’ultimo episodio di un’attività iniziata ormai diversi giorni fa. Come riportato dal Corriere della Sera, nelle settimane ... Leggi su newsmondo (Di sabato 20 marzo 2021) , in Islanda. Per qualche ora fermato il traffico aereo in entrata e in uscita da Keflavik.(ISLANDA) – . Nella notte tra il 19 e il 20 marzo a 30 km dalla capitale islandese si è attivato il vulcano situato intorno al monte Keilir. Le immagini, diventate subito virali sui social, hanno mostrato un cielo illuminato da un rosso brillante. Una situazione che ha portato le autorità locali a sospendere per qualche ora il traffico aereo in entrata e in uscita da Keflavik. Una decisione precauzionale per consentire tutti i controlli del caso e valutare l’entità dell’. Attivitàiniziata nei giorni scorsi L’sembra essere solamente l’ultimo episodio di un’attività iniziata ormai diversi giorni fa. Come riportato dal Corriere della Sera, nelle settimane ...

