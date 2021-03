Ermal Meta, ”Tribù Urbana” entra direttamente al 1° posto della classifica top of the music degli album e dei vinili della settimana (Di sabato 20 marzo 2021) “Tribù Urbana”, il nuovo album di inediti di Ermal Meta, uscito venerdì 12 marzo, entra direttamente al #1 della classifica Top of the music “album”, e della classifica Top of the music “vinili” della settimana. “Tribù Urbana” (pubblicato su etichetta Mescal e distribuito da Sony music), arriva a tre anni di distanza dall’ultimo album in studio, “Non Abbiamo Armi”. Questo lavoro evidenzia l’altissimo livello di scrittura dell’artista, sia quando dà voce ai sentimenti, sia quando ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 20 marzo 2021) “”, il nuovodi inediti di, uscito venerdì 12 marzo,al #1Top of the”, eTop of the. “” (pubblicato su etichetta Mescal e distribuito da Sony), arriva a tre anni di distanza dall’ultimoin studio, “Non Abbiamo Armi”. Questo lavoro evidenzia l’altissimo livello di scrittura dell’artista, sia quando dà voce ai sentimenti, sia quando ...

Advertising

Paoletta_F : Classifica musica: @MetaErmal e @NaliOfficial sul podio, Colapesce & Dimartino dominano i singoli - OndeFunky : Quindi avevo ragione? #TribuUrbana #ErmalMeta #12marzo #Buongiorno - IlContiAndrea : #ErmalMeta oggi in diretta Facebook su FqMagazine alle 17 dopo il terzo posto a #Sanremo2021 Mettete Like alla pa… - xoxosimonaq : Voglio tutti i meme usciti dallo scherzo fatto ad Ermal Meta - tetomareunafoto : Ho recuperato ora lo scherzo ad Ermal Meta, per carità bello scherzo...ma a me sarebbe venuto davvero un infarto e… -