Era un’attrice famosissima e molto bella, l’avete riconosciuta? (Di sabato 20 marzo 2021) Shelley Duvall ancora oggi ricorda con terrore le maratone sul set con Stanley Kubrick e Jack Nicholson durante le riprese di Shining, un lavoro che l’ha perseguitata tutta la vita. «Quando mi svegliavo e capivo che avrei dovuto piangere per tutto il giorno andavo nel panico, non so proprio come sia riuscita a farcela». L’attrice che impersonò l'iconico personaggio di Wendy Torrance, inseguita da Jach Torrance impazzito e armato di accetta - aveva girato molti film, si era prestata anche al ruolo di Olive Oyl nel film Popeye, in coppia con Robin Williams, ed aveva avviato una nuova carriera di successo come produttrice di film per ragazzini. Ma, a un certo punto, perseguitata dai fantasmi del passato, a metà degli anni Novanta decise di lasciare Hollywood e di sparire dal clamore dei media. Nel 2016, comparve in un episodio di "Dr Phil" - show tv condotto uno psicologo e autore ... Leggi su howtodofor (Di sabato 20 marzo 2021) Shelley Duvall ancora oggi ricorda con terrore le maratone sul set con Stanley Kubrick e Jack Nicholson durante le riprese di Shining, un lavoro che l’ha perseguitata tutta la vita. «Quando mi svegliavo e capivo che avrei dovuto piangere per tutto il giorno andavo nel panico, non so proprio come sia riuscita a farcela». L’attrice che impersonò l'iconico personaggio di Wendy Torrance, inseguita da Jach Torrance impazzito e armato di accetta - aveva girato molti film, si era prestata anche al ruolo di Olive Oyl nel film Popeye, in coppia con Robin Williams, ed aveva avviato una nuova carriera di successo come produttrice di film per ragazzini. Ma, a un certo punto, perseguitata dai fantasmi del passato, a metà degli anni Novanta decise di lasciare Hollywood e di sparire dal clamore dei media. Nel 2016, comparve in un episodio di "Dr Phil" - show tv condotto uno psicologo e autore ...

tuttoggi : Alessandra Mastronardi è a Spoleto per girare il film di Marco Martani 'La donna per me'. Ma l'attrice era già in U… - Ilsuperbo89 : La Safroncik era davvero una personaggio terribile ne #LafigliadiElisa. Cattivissima, senza pietà. Senza cuore. Un'… - VanityFairIt : Parla l'attrice che negli Anni Settanta e Ottanta ha stregato l'immaginario degli italiani: «Per tutti avevo una vi… - RollingStoneita : In un estratto dalla sua biografia ‘The Beauty of Living Twice’, l’attrice ha raccontato le riprese del film del 19… - DellePollo : @AlekosPrete @Anpinazionale @PBerizzi @emanuelefiano @ODNDItalia @Italiantifa @SI_sinistra @PossibileIt @Artventuno… -

Ultime Notizie dalla rete : Era un’attrice Buon compleanno, Chiara Francini: le foto più belle dell'attrice Sky Tg24