Era ora, la Commissione europea si sveglia: AstraZeneca rispetti il contratto o blocchiamo l’export (Di sabato 20 marzo 2021) L'Unione europea è pronta a bloccare l'export del vaccino AstraZeneca se la casa farmaceutica anglo-svedese non rispetterà i suoi impegni riguardo alle forniture. Lo ha detto oggi la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, in un'intervista concessa ai media tedeschi del Funke Mediengruppe. "Abbiamo la possibilità di vietare le esportazioni pianificate. Questo è il messaggio ad AstraZeneca: rispetta il contratto con l'Europa prima di iniziare a consegnare in altri paesi", ha detto von der Leyen, precindando che l'azienda ha consegnato solo il 30% delle dosi previste nel primo trimestre del 2021. La presidente della Commissione ha quindi denunciato che, sebbene il contratto con AstraZeneca preveda che l'Ue riceva i ... Leggi su ilfogliettone (Di sabato 20 marzo 2021) L'Unioneè pronta a bloccare l'export del vaccinose la casa farmaceutica anglo-svedese non rispetterà i suoi impegni riguardo alle forniture. Lo ha detto oggi la presidente della, Ursula von der Leyen, in un'intervista concessa ai media tedeschi del Funke Mediengruppe. "Abbiamo la possibilità di vietare le esportazioni pianificate. Questo è il messaggio ad: rispetta ilcon l'Europa prima di iniziare a consegnare in altri paesi", ha detto von der Leyen, precindando che l'azienda ha consegnato solo il 30% delle dosi previste nel primo trimestre del 2021. La presidente dellaha quindi denunciato che, sebbene ilconpreveda che l'Ue riceva i ...

Advertising

juventusfc : ?? @Pirlo_Official: «Morata ha recuperato bene, a Cagliari era un po' stanco ma ora è pronto, domani partirà dall'in… - riotta : Alberto #Gerli il prestigiatore dei numeri lascerebbe ora il CTS #COVID19 Era meglio non candidarlo, era meglio n… - stanzaselvaggia : In Sardegna appena firmata l’ordinanza che vieta l’arrivo da fuori regione nelle seconde case se non per motivi di… - flivkerxniall : @tpwkidareyou ora l'ho rifatto prima no. c'era più :( - perplimimi : @Lauradaisym Anche qui c’era il sole, prima sono uscita senza giacca! Poi ha nevicato ma era sereno, e anche ora lo è -