Era finita a 11 anni in terapia intensiva per il Covid: ora è salva (Di sabato 20 marzo 2021) Nelle scorse settimane avevamo appreso la triste notizia di una bambina di soli 11 anni che era stata ricoverata in gravi condizioni nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale Sant'Orsola di ... Leggi su globalist (Di sabato 20 marzo 2021) Nelle scorse settimane avevamo appreso la triste notizia di una bambina di soli 11che era stata ricoverata in gravi condizioni nel reparto didell'ospedale Sant'Orsola di ...

Ultime Notizie dalla rete : Era finita Era finita a 11 anni in terapia intensiva per il Covid: ora è salva Nelle scorse settimane avevamo appreso la triste notizia di una bambina di soli 11 anni che era stata ricoverata in gravi condizioni nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale Sant'Orsola di Bologna per Covid, una tra le più giovani ricoverate in assoluto. Il bollettino che arriva oggi ...

LA NOTIZIA Era finita a 11 anni in terapia intensiva per il Covid: ora è salva La ragazzina era ricoverata al Sant'Orsola di Bologna. Ora sta meglio: "Noi ci abbiamo sperato, ci abbiamo provato, ci abbiamo creduto"

Nelle scorse settimane avevamo appreso la triste notizia di una bambina di soli 11 anni che era stata ricoverata in gravi condizioni nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale Sant'Orsola di Bologna per Covid, una tra le più giovani ricoverate in assoluto. Il bollettino che arriva oggi