Equinozio di primavera, perché adesso ricorre il 20 marzo (e non più il 21) (Di sabato 20 marzo 2021) Ormai lo si ripete da qualche anno, eppure molti noi devono ancora aggiornarsi. Già, perché sin dalle elementari ci è stato insegnato che l'Equinozio di primavera, ovvero la giornata che segna ufficialmente la fine dell'inverno, poteva essere segnato sul calendario nella giornata del 21 marzo. Ma no, non è più così. La data ufficiale di questo passaggio è ora il 20 marzo, e resterà così fino al 2044, quando si dovrà anticipare di un ulteriore giorno e arrivare al 19. Già, ma perché? La risposta esige prima di riflettere sul significato stesso della parola Equinozio. Si tratta infatti di quel particolare giorno che si ripete due volte all'anno, in cui si hanno esattamente 12 ore di luce e 12 ore di buio: uno all'inizio della primavera, uno all'inizio ... Leggi su gqitalia (Di sabato 20 marzo 2021) Ormai lo si ripete da qualche anno, eppure molti noi devono ancora aggiornarsi. Già,sin dalle elementari ci è stato insegnato che l'di, ovvero la giornata che segna ufficialmente la fine dell'inverno, poteva essere segnato sul calendario nella giornata del 21. Ma no, non è più così. La data ufficiale di questo passaggio è ora il 20, e resterà così fino al 2044, quando si dovrà anticipare di un ulteriore giorno e arrivare al 19. Già, ma? La risposta esige prima di riflettere sul significato stesso della parola. Si tratta infatti di quel particolare giorno che si ripete due volte all'anno, in cui si hanno esattamente 12 ore di luce e 12 ore di buio: uno all'inizio della, uno all'inizio ...

Advertising

andreabettini : L'#equinozio di #primavera visto dal satellite Meteosat alle 7 di questa mattina ora italiana. Immagine da libri di… - SkyTG24 : Cade oggi l’equinozio, il giorno che inaugura la nuova stagione. Nel nostro emisfero boreale segna la fine dell’inv… - Agenzia_Ansa : Google festeggia con un doodle la primavera. Il 20 marzo segna, infatti, quest'anno l'ingresso ufficiale nella nuov… - toldherimight : RT @blinkhbdl: quest'anno l'equinozio di primavera è caduto alle 10:37 di oggi quindi mi sento di inneggiare alla primavera con queste pics… - wvansunshine : RT @lostinnerchiId: #bts: i hit my peak at seven l'equinozio di primavera che cade esattamente a 200 giorni dalla mia primavera in piena es… -