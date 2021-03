Equinozio di primavera 2021 | perché cade il 20 marzo

(Di sabato 20 marzo 2021) Sabato 20, alle 9.37 del mattino ora italiana, scatta l'appuntamento con l'di, che manda in archivio la stagione invernale e inaugura quella primaverile. Dal punto di ...

Profumo diL'di marzo sancisce l'inizio dellaastronomica nell'emisfero boreale, la metà superiore del globo. Da qui in avanti le giornate si allungheranno sempre di più ...Sabato 20 marzo 2021, alle 9.37 del mattino ora italiana, scatta l'appuntamento con l'di, che manda in archivio la stagione invernale e inaugura quella primaverile. Dal punto di vista scientifico, l'evento astronomico segna il momento in cui il sole, durante la ...Nel 2021 la primavera astronomica inizia il 20 marzo, ma la data può cambiare a seconda degli anni: ecco il motivo ...L'equinozio di primavera (quest'anno il 20 marzo) segna l'inizio della primavera ed è legato a feste e tradizioni molto antiche ...