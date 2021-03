Ennesima umiliazione per l’Italia del rugby: 52 a 10 in Scozia, 6° cucchiaio di legno consecutivo (Di sabato 20 marzo 2021) L’Italrugby chiude il Sei Nazioni 2021 con la quinta sconfitta in altrettante gare e l’inglorioso trofeo del cucchiaio di legno “conquistato”, si fa per dire, per la sesta volta consecutiva. Sul prato del Murrayfield di Edimburgo, la tana della Scozia, il XV di Franco Smith non riesce ad evitare l’undicesimo ‘cucchiaio di legno’ della sua storia, il sesto di fila: gli Highlanders si impongono infatti per 52-10, condannando gli azzurri alla sconfitta. Eppure, sono gli azzurri a cominciare a testa bassa e al 6?, di forza, sfondano la linea Maginot britannica con capitan Bigi. Garbisi ci mette del suo in fase di trasformazione e lo 0-7 è servito. Una resa senza condizioni per l’Italia del rugby La Scozia ripaga con la stessa moneta e ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 20 marzo 2021) L’Italchiude il Sei Nazioni 2021 con la quinta sconfitta in altrettante gare e l’inglorioso trofeo deldi“conquistato”, si fa per dire, per la sesta volta consecutiva. Sul prato del Murrayfield di Edimburgo, la tana della, il XV di Franco Smith non riesce ad evitare l’undicesimo ‘di’ della sua storia, il sesto di fila: gli Highlanders si impongono infatti per 52-10, condannando gli azzurri alla sconfitta. Eppure, sono gli azzurri a cominciare a testa bassa e al 6?, di forza, sfondano la linea Maginot britannica con capitan Bigi. Garbisi ci mette del suo in fase di trasformazione e lo 0-7 è servito. Una resa senza condizioni perdelLaripaga con la stessa moneta e ...

