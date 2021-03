Empoli-V Entella 1-0: Casale avvicina la Serie A (Di sabato 20 marzo 2021) L’uomo che non ti aspetti. Stavolta è Casale, professione difensore centrale, a decidere Empoli-V Entella. Tre punti importantissimi per la truppa di Dionisi, che ora vede davvero avvicinarsi la Serie A. Perde ancora l’Entella, ormai ad un passo dalla Serie C. Quali sono le scelte dei tecnici? Solito 4-3-1-2 per l’Empoli di Dionisi. Brignoli tra i pali e linea difensiva con Sabelli, Romagnoli, Casale e Terzic. Confermato Stulac in cabina di regia, completano il reparto Crociata e Ricci. Sulla trequarti c’è Bajrami, a supporto della coppia La Mantia-Mancuso.Stesso modulo anche per Vincenzo Vivarini. Borra in porta, con la coppia Pellizer e Poli in mezzo alla difesa. Sulla corsie esterne Coppolaro e Pavic. A centrocampo giocano ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 20 marzo 2021) L’uomo che non ti aspetti. Stavolta è, professione difensore centrale, a decidere-V. Tre punti importantissimi per la truppa di Dionisi, che ora vede davverorsi laA. Perde ancora l’, ormai ad un passo dallaC. Quali sono le scelte dei tecnici? Solito 4-3-1-2 per l’di Dionisi. Brignoli tra i pali e linea difensiva con Sabelli, Romagnoli,e Terzic. Confermato Stulac in cabina di regia, completano il reparto Crociata e Ricci. Sulla trequarti c’è Bajrami, a supporto della coppia La Mantia-Mancuso.Stesso modulo anche per Vincenzo Vivarini. Borra in porta, con la coppia Pellizer e Poli in mezzo alla difesa. Sulla corsie esterne Coppolaro e Pavic. A centrocampo giocano ...

