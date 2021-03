Elsa Peretti | è scomparsa la signora dei gioielli Tiffany

Leggi su 361magazine

(Di sabato 20 marzo 2021)si è spenta nella sua casa in Spagna, dove viveva da tempo. Musa di Dalì e di molti artisti, ha disegnato periconici Ieri, all’età di 80 anni, ci ha lasciato, l’anima dei. A dare la notizia è stato Gianfranco Pampaloni, suo storico collaboratore. Questo il messaggio di cordoglio della maison: “Artigiana magistrale,ha rivoluzionato il mondo del design e ha cambiato per sempre il modo in cui le donne indossavano. L ‘ eredità dirimarrà una costante ispirazione per le prossime generazioni. I nostri cuori vanno alla sua famiglia, agli amici, agli artigiani e agli artigiani che ...