Elodie, il nuovo taglio di capelli è un ritorno alle origini che fa tendenza (Di sabato 20 marzo 2021) Elodie è senza dubbio la star italiana del momento. Eclettica, spontanea, divertente e autoironica, la cantante ha saputo conquistare tutti all’ultimo Festival di Sanremo, dove ha brillato con i suoi look e le sue performance. Ora per lei si apre una nuova fase, ancora più bella, ed è forse per questo che ha voluto celebrare questo momento di gloria tagliando i capelli e ritornando a un look cortissimo, un po’ come quello sfoggiato ai suoi esordi, quando il pubblico ha iniziato ad ammirarla tra i banchi di Amici di Maria De Filippi. Elodie in fondo ci ha abituati ai colpi di testa (in senso puramente estetico), passando dalle treccine al caschetto alle lunghe code di cavallo. L’ultimo taglio di capelli è di nuovo cortissimo e lo ha sfoggiato su ... Leggi su dilei (Di sabato 20 marzo 2021)è senza dubbio la star italiana del momento. Eclettica, spontanea, divertente e autoironica, la cantante ha saputo conquistare tutti all’ultimo Festival di Sanremo, dove ha brillato con i suoi look e le sue performance. Ora per lei si apre una nuova fase, ancora più bella, ed è forse per questo che ha voluto celebrare questo momento di gloria tagliando ie ritornando a un look cortissimo, un po’ come quello sfoggiato ai suoi esordi, quando il pubblico ha iniziato ad ammirarla tra i banchi di Amici di Maria De Filippi.in fondo ci ha abituati ai colpi di testa (in senso puramente estetico), passando dtreccine al caschettolunghe code di cavallo. L’ultimodiè dicortissimo e lo ha sfoggiato su ...

Advertising

arsxwife_ : oltre a non trovare attraente stefano de martino faccio di nuovo coming out e vi aggiungo anche il nome di elodie - peppe_zk : Sta mattina mi sono svegliato pensando a Marracash che nel nuovo album potrebbe inserire una sua versione di una ca… - _mattia_meli : Io dopo aver saputo che Elodie vuole portare la sua esperienza da cubista nel suo nuovo album.. salutate la nostra… - marco101_ : io dopo aver sentito che elodie vuole portare la sua esperienza da cubista nel nuovo album - _Dadino : RT @maniconio: Elodie ha detto che ha già un concetto in mente per il nuovo disco, di giocare con i sound rendendola più accattivante e di… -