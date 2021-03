Elezioni Roma 2021: centrodestra ancora senza candidato (Di sabato 20 marzo 2021) In autunno di Romani verranno chiamati alle urne per le Elezioni comunali di Roma 2021. C’è ancora grande incertezza per quanto riguarda i nomi dei candidati a sindaco. Ad oggi pare certo solo quello di Virginia Raggi, attuale sindaca di Roma ed esponente del Movimento 5 Stelle, di Vittorio Sgarbi e di Andrea Bernaudo come indipendenti. Il centrodestra è ancora senza candidato ufficiale per la corsa a sindaco della Capitale. Nella stessa situazio e di incertezza è anche il centrosinistra che ha fatto slittare la decisione. centrodestra ancora senza candidato per le Elezioni Roma 2021 Il ... Leggi su romanotizie24 (Di sabato 20 marzo 2021) In autunno dini verranno chiamati alle urne per lecomunali di. C’ègrande incertezza per quanto riguarda i nomi dei candidati a sindaco. Ad oggi pare certo solo quello di Virginia Raggi, attuale sindaca died esponente del Movimento 5 Stelle, di Vittorio Sgarbi e di Andrea Bernaudo come indipendenti. Ilufficiale per la corsa a sindaco della Capitale. Nella stessa situazio e di incertezza è anche il centrosinistra che ha fatto slittare la decisione.per leIl ...

