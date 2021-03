Elettra Lamborghini | “Sono crollata | voglio andare via da qua” | lo sfogo della cantante

(Di sabato 20 marzo 2021)è davvero distrutta: vi riportiamo le sue parole sui social questa mattina. Ieri ha saputo di essere ancora positiva al Covid-19. Non è un bel periodo per. La famosae noto personaggio televisivo italiano ha contratto il Coronavirus e si ritrova, a distanza di molti giorni, ancora a casa, in L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

trash_italiano : ELETTRA, ELETTRA LAMBORGHINI #Isola - kdido24 : Come il solito Dayane contro tutti ???????? Dayane: Rosalinda è desiderata da tutti... Elettra Lamborghini ?? Zenga ??… - erreeffezerotre : RT @10Linstar: Ripropongo questo momento ?? Dayane: Rosalinda è desiderata da tutti... Elettra Lamborghini ?? Zenga ?? Dayane Mello! #rosmello… - 10Linstar : Ripropongo questo momento ?? Dayane: Rosalinda è desiderata da tutti... Elettra Lamborghini ?? Zenga ?? Dayane Mello!… - Novella_2000 : Elettra Lamborghini arriva in studio a L’Isola dei Famosi? Arriva il referto del tampone #isola -

Ultime Notizie dalla rete : Elettra Lamborghini

TGCOM

Le avventure dei partecipanti sono in corso in Honduras , dove c'è l'inviato Massimiliano Rosolino , e vengono commentate in studio in Italia dagli opinionisti Iva Zanicchi,e ...Non ci sono buone notizie perche attraverso le storie di Instagram aggiorna il pubblico sulle sue condizioni di salute Lo scorso lunedìavrebbe dovuto iniziare la sua avventura all' Isola ...Tommaso Zorzi dopo L'Isola dei Famosi approda nella domenica pomeriggio di Canale 5? L'indiscrezione Questo è un periodo davvero fantastico per Tommaso ...Su Instagram Elettra Lamborghini informa i suoi fan circa il referto del tampone. L'opinionista arriva a L'Isola dei Famosi?