Elettra Lamborghini è ancora positiva al covid e si sfoga su Instagram

Leggi su 361magazine

(Di sabato 20 marzo 2021)ale suracconta come sta vivendo l’isolamento Dopo aver effettuato il primo tampone dopo una settimana di isolamento,risultaale sui social non nasconde la stanchezza e la fatica per questo periodo della sua vita. Da quando ha scoperto di avere il, la cantante è da sola in una casa insieme ai suoi cani e attraverso i social racconta sia le sue condizioni di salute sia come trascorre le sue giornate tra pensieri e voglia di evasione. Per fortuna, la cantante è stata contagiata da una forma leggere di. A parte la stanchezza e l’assenza di gusto e olfatto, ...