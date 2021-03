Eleonora Boi e le sue tradizioni | “Con Anastasia in uno dei luoghi della mia infanzia”

(Di sabato 20 marzo 2021)Boi non dimentica isua: la giornalista, compagna di Danilo Gallinari, è tornata nella sua Sardegna dopo i mesi trascorsi negli Stati Uniti, e ha deciso di portare la figliain uno dei suoi posti preferiti. Su Instagram scrive: "“Dalle ochette”. Da bambina adoravo andare a giocare a Monte Urpinu, oggi per la prima volta ho portatoin uno deipreferitimia".embedcontent src="instagram" url="https://www.instagram.com/p/CMo 7llF2yM/" Golssip.

