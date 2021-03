(Di sabato 20 marzo 2021) Il 20 marzo segna l’ingresso ufficiale dellacon l’, che quest’anno “cade10:37 italiane. La data resterà quella del 20 marzo, e non del canonico 21, per molti anni. Fino al 2044, quando cadrà addirittura il 19 marzo”, osserva l’Unione Astrofili Italiani (Uai).A invitare ad ammirare il cielo di, dopo il primo tramonto nella, è un passaggio molto luminoso della Stazione spaziale internazionale sopra l’Italia centrale, ben visibile da tutta la Penisola d19:2919:34.A partire dall’diil giorno torna, quindi, a essere più lungo della notte. Contemporaneamente, per gli abitanti dell’emisfero meridionale la data del 20 marzo segna, invece, ...

Advertising

andreabettini : L'#equinozio di #primavera visto dal satellite Meteosat alle 7 di questa mattina ora italiana. Immagine da libri di… - SkyTG24 : L'appuntamento è alle 10:37 con l'#equinozio di primavera, comincia oggi la nuova stagione - HuffPostItalia : È primavera: alle 10:37 l'equinozio. Comincia la nuova stagione - danielarom12570 : RT @NelleMarche: #BuongiornoATutti e buon #equinozio. Quest'anno cade il #20Marzo #Primavera oggi comincia la nuova stagione. ????????????????… - sirgolly : RT @andreabettini: L'#equinozio di #primavera visto dal satellite Meteosat alle 7 di questa mattina ora italiana. Immagine da libri di scuo… -

Ultime Notizie dalla rete : primavera alle

Rispettoipotesi circolate nei mesi scorsi, non c'è traccia di una copertura dei costi fissi ... I ristori della scorsaconsistevano invece in contributi pari al 20% della perdita di ...Tre splendidi campioni che arrivano alla classicissima di, prima gara monumento della ... PERCORSO:10,00 il via alla gara e percorso questa volta senza il Passo del Turchino a seguito ...Il 20 marzo segna l’ingresso ufficiale della primavera con l’equinozio, che quest’anno “cade alle 10:37 italiane. La data resterà quella del 20 marzo, e non del canonico 21, per molti anni. Fino al 20 ...Con l’arrivo della primavera, l’allungarsi delle giornate e il miglioramento del clima, si guarda sempre di più alle attività da svolgersi all’aria aperta. Ecco perché Anteas Ragusa sta programmando l ...