È italiano il primo film girato in "smart working" - (Di sabato 20 marzo 2021) Maurizio Acerbi La commedia "Il cinema non si ferma" è un esperimento e un atto di lotta contro il Covid Se c'è una cosa che a noi italiani non difetta, questa è la creatività. Non ci fermiamo davanti a nulla. Anzi, dalle difficoltà sappiamo tirare fuori il meglio di noi stessi. Da questo punto di vista, è certamente emblematico il caso de Il Cinema non si ferma, una commedia ad episodi diretta da Marco Serafini. Detta così, uno si potrebbe domandare: cosa c'è di tanto originale? Che la commedia (ma non solo) di finzione, disponibile dal 18 marzo (Giornata del Ricordo delle Vittime del Covid) su Rai Cinema Channel, è stata girata, completamente, durante il primo lockdown, con un ricco cast di attori (una quarantina), le cui case hanno fatto da location e gli smartphone da «macchina da presa». Perché se di documentari, con riprese ...

