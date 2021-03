È il primo giorno di primavera, anche se non è il 21 marzo (Di sabato 20 marzo 2021) La tradizione lo colloca il 21 marzo, ma quest’anno viene un giorno prima. E non è nemmeno una novità. ll primo giorno di primavera varia ogni anno. Nel 2020 è il 20, sabato, come lo scorso anno e nei tre precedenti. In effetti l’equinozio è un attimo soltanto che cade però in un giorno differente quasi ogni anno. Il cielo decide diversamente a seconda della rotazione della Terra. Leggi su vanityfair (Di sabato 20 marzo 2021) La tradizione lo colloca il 21 marzo, ma quest’anno viene un giorno prima. E non è nemmeno una novità. ll primo giorno di primavera varia ogni anno. Nel 2020 è il 20, sabato, come lo scorso anno e nei tre precedenti. In effetti l’equinozio è un attimo soltanto che cade però in un giorno differente quasi ogni anno. Il cielo decide diversamente a seconda della rotazione della Terra.

