Dybala, Pirlo fissa il rientro: 'Sente ancora fastidio. Ecco l'ultimo passo per rivederlo' (Di sabato 20 marzo 2021) Non è la prima volta che si dice, quindi non ha il sapore della Sentenza. Ma se tutto va come sperano alla Continassa, quella con il Benevento sarà l'ultima partita che Paulo Dybala dovrà osservare ...

