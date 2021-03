Dybala Juventus, addio o rinnovo? Tre top club europei sulla Joya (Di sabato 20 marzo 2021) Dybala Juventus – Tra la Juventus e Dybala sembra essere calato improvvisamente il gelo. L’argentino, che attualmente sta cercando di smaltire i postumi dell’infortunio al ginocchio rimediato, non ha ancora rinnovato il suo contratto in scadenza nel giugno 2022. La distanza tra domanda ed offerta permane, inalterata: il numero 10 non si schioda dalla richiesta di un quadriennale ad almeno 14 milioni di euro a stagione, mentre la Juve non sarebbe intenzionato a sforare la doppia cifra. Dybala Juventus, tutte le squadre sulla Joya Volente o nolente, una soluzione dovrà essere trovato a stretto gira di posta, pena il rischio di dover lasciar partire l’ex Palermo a zero tra poco più di un anno. Ecco perché, laddove non si dovesse materializzare l’accordo ... Leggi su juvedipendenza (Di sabato 20 marzo 2021)– Tra lasembra essere calato improvvisamente il gelo. L’argentino, che attualmente sta cercando di smaltire i postumi dell’infortunio al ginocchio rimediato, non ha ancora rinnovato il suo contratto in scadenza nel giugno 2022. La distanza tra domanda ed offerta permane, inalterata: il numero 10 non si schioda dalla richiesta di un quadriennale ad almeno 14 milioni di euro a stagione, mentre la Juve non sarebbe intenzionato a sforare la doppia cifra., tutte le squadreVolente o nolente, una soluzione dovrà essere trovato a stretto gira di posta, pena il rischio di dover lasciar partire l’ex Palermo a zero tra poco più di un anno. Ecco perché, laddove non si dovesse materializzare l’accordo ...

