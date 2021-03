(Di sabato 20 marzo 2021) Hanno detto di essere “dai tanti giorni trascorsi in” e per questo motivo avevano deciso di farsi un giro in centro città. Due giovani di 20 anni di Crescentino, primo Comune della provincia di Vercelli ad entrare in zona rossa, sono stati denunciati dai carabinieri per violazione della. I militari li hanno fermati vicino alle rispettive abitazioni, e ad un controllo nella banca dati è emerso che entrambi erano sottoposti a isolamento a casa perchéal coronavirus. Ora rischiano da 500 a 5.000 euro di multa, oltre l’arresto da 3 a 18 mesi. Per contenere la diffusione del contagio, i carabinieri hanno intensificato i servizi h24 tra i comuni di Cigliano, Ronsecco, Santhià e Livorno Ferraris, dove si registrano diversi casi dità ...

Advertising

Dome689 : RT @HuffPostItalia: Due ventenni positivi al covid violano la quarantena. 'Eravamo stanchi e annoiati' - sono_francesca : E incoscienti. Due ventenni positivi al #COVID19 violano la quarantena. 'Eravamo stanchi e annoiati' Succede a Ver… - Parpiglia : RT @HuffPostItalia: Due ventenni positivi al covid violano la quarantena. 'Eravamo stanchi e annoiati' - HuffPostItalia : Due ventenni positivi al covid violano la quarantena. 'Eravamo stanchi e annoiati' - Ro_Zampix : Calma e gesso! 1, 2, 3, ... quindi alcuni ragazzi poco più che ventenni hanno falsificato l'esito del tampone e sta… -

Ultime Notizie dalla rete : Due ventenni

InfoVercelli24.it

Hanno detto di essere 'stanchi e annoiati dai tanti giorni trascorsi in quarantena' e per questo motivo avevano deciso di farsi un giro in centro città.giovani di 20 anni di Crescentino, primo Comune della provincia di Vercelli ad entrare in zona rossa, sono stati denunciati dai carabinieri per violazione della quarantena. I militari li hanno ...Hanno violato la quarantena, dicendo di essersi annoiati dopo tanti giorni trascorsi in casa. Una pessima idea quella didi Crescentino che, fermati venerdì sera da una pattuglia dei Carabinieri, hanno rimediato una denuncia penale. Crescentino è il primo Comune vercellese entrato in zona rossa, dove, fin ...Hanno detto di essere “stanchi e annoiati dai tanti giorni trascorsi in quarantena” e per questo motivo avevano deciso di farsi un giro in centro città. Due giovani di 20 anni di Crescentino, primo Co ...Crescentino è il Comune che nei primi giorni del mese di marzo è entrato in zona rossa prima del Piemonte, poichè i casi di positivi al covid-19 erano aumentati in maniera esponenziale. Così i Carabin ...