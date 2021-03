Due consigliere passano a Fratelli d’Italia e il presidente della Lega passa agli insulti. Scontro frontale nella coalizione di Fugatti (Di sabato 20 marzo 2021) La Lega in Trentino perde pezzi, con due consigliere provinciali che scelgono di passare con Fratelli d’Italia. Ebbene, il presidente Alessandro Savoi, invece di analizzare le ragioni di un malessere che serpeggia nella base del partito che esprime il presidente della Provincia autonoma Maurizio Fugatti, preferisce affidarsi direttamente agli insulti, per giunta sessisti, e comunque indicibili. “E niente… nella vita, come nella politica, i leoni restano leoni, i cani restano cani… e le tr… restano Tr…”, con una t incomprensibilmente maiuscola forse dovuta proprio all’uso poco avveduto della tastiera. Parole che hanno portato Alessandro ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 20 marzo 2021) Lain Trentino perde pezzi, con dueprovinciali che scelgono dire con. Ebbene, ilAlessandro Savoi, invece di analizzare le ragioni di un malessere che serpeggiabase del partito che esprime ilProvincia autonoma Maurizio, preferisce affidarsi direttamente, per giunta sessisti, e comunque indicibili. “E niente…vita, comepolitica, i leoni restano leoni, i cani restano cani… e le tr… restano Tr…”, con una t incomprensibilmente maiuscola forse dovuta proprio all’uso poco avvedutotastiera. Parole che hanno portato Alessandro ...

stanzaselvaggia : Ieri due consigliere provinciali (prima la Ambrosi, poi la Rossato) sono uscite dalla Lega Trentino per passare a F… - myrtamerlino : Ieri due consigliere provinciali #donne hanno lasciato la Lega #Trentino per passare a Fratelli d'Italia. Questo l'… - HuffPostItalia : Insulti sessisti a due consigliere, Savoi si dimette dalla presidenza della Lega Trentino - fuser_elche : RT @myrtamerlino: Ieri due consigliere provinciali #donne hanno lasciato la Lega #Trentino per passare a Fratelli d'Italia. Questo l'attacc… - alessita_1994 : RT @repubblica: Bufera in Trentino: il presidente regionale della Lega chiama 'troie' sui social due consigliere passate a FdI. Solidarietà… -