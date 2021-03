Droga | 14 chili nascosti in casa | tre arresti nel Napoletano

Leggi su anteprima24

(Di sabato 20 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiTorre Annunziata (Na) – Nel corso di un servizio di controllo ad alto impatto, i carabinieri della compagnia di Torre Annunziata hanno setacciato la città e i Comuni limitrofi. I militari, supportati da quelli del reggimento Campania e del nucleo carabinieri cinofili, hanno tratto in arresto tre persone a Boscoreale, un ventottenne (già noto alle forze dell’ordine) e due coniugi, per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. L’attenzione dei carabinieri si è concentrata su un immobile, non occupato ma nella disponibilità dei tre, utilizzato come deposito della. Durante la perquisizione sono stati rinvenuti e sequestrati due borsoni contenenti 13 chilogrammi di marijuana, uno di hashish e quasi sette grammi di cocaina. Confiscata anche la somma contante di 19.995 euro, provento dell’illecito, nascosta tra alcuni maglioni nella ...