Draghi | condono cartelle esattoriali Ecco quali cartelle verranno condonate

Sciolta la questione cartelle esattoriali, nella conferenza stampa di ieri. A essere condonate saranno le cartelle esattoriali dal 2000 al 2010, e non quelle fino al 2015 come si era inizialmente proposto, con un tetto fino a 5000mila euro. Inoltre, il condono avverrà solamente per coloro il cui reddito 2019 non superi i 30.000 euro. Questo vorrà dire dunque che le cartelle esattoriali condonate saranno 16 milioni e non 60 milioni, come si era inizialmente preventivato. Tuttavia, come ricordato da il Sole24ore, restano escluse dal condono le multe stradali, i pagamenti di danni erariali e i debiti per il recupero di aiuti di Stato. Il decreto contempla anche un ...

