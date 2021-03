Dopo il vaccino la mascherina va usata? Ecco le linee guida da seguire in casa e in pubblico (Di sabato 20 marzo 2021) Avere ricevuto il contro il non basta per poter tornare a vivere una vita completamente normale. Un esempio: anche Dopo l'immunizzazione, non sarà subito possibile togliere la . Il motivo? Secondo gli ... Leggi su leggo (Di sabato 20 marzo 2021) Avere ricevuto il contro il non basta per poter tornare a vivere una vita completamente normale. Un esempio: anchel'immunizzazione, non sarà subito possibile togliere la . Il motivo? Secondo gli ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Dopo la stop a causa di un possibile legame con casi di trombosi, nella ripresa delle vaccinazioni con il vaccino A… - lucianonobili : 'Non ho ancora fatto la prenotazione, ma la mia classe di età è tra quelle che mi permettono di avere il vaccino e… - nzingaretti : Dopo EMA anche Aifa sblocca il vaccino anti #Covid19 #AstraZeneca. Ripartiamo subito senza perdere tempo. Torniamo… - mautisc : RT @matteorenzi: Oggi le autopsie hanno dimostrato che nessuno dei nostri connazionali deceduti è morto 'PER CAUSA' del vaccino, ma semplic… - Z3r0Rules : RT @AndreaV57418712: Ieri un mio cliente è stato male molto male,schiumava dalla bocca ed è stato portato con l’elicottero in ospedale d’ur… -