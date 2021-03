Don Ben | chi è il vescovo ausiliare di Roma scelto da Francesco Il prete di strada sempre accanto ai poveri | “E’ la scuola del Vangelo”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 20 marzo 2021) Una scelta rivoluzionaria e senza precedenti nella diocesi del Papa.ha nominatodiper i migranti il sacerdote romeno Benoni Ambarus. Don Ben, come ama farsi chiamare, ha 46 anni e dal settembre 2018 è direttore della Caritas diocesana. In questo incarico è succeduto a monsignor Enrico Feroci, recentemente nominato cardinale, di cui è stato il numero due per alcuni mesi. La scelta di Bergoglio è altamente significativa perché, proprio nella sua diocesi di, ha voluto affidare a un giovane sacerdote la cura pastorale dei migranti promuovendolo all’episcopato. Il segno eloquente di come, in questi otto anni di pontificato, ha decisamente cambiato i criteri per la scelta dei nuovi vescovi chiamando a questo incarico dei preti di ...