Domenica In | gli ospiti di domenica 21 marzo

Il ministro della Salute Roberto Speranza sarà l'ospite d'apertura di domenica In domani, domenica 21 marzo, nella puntata della trasmissione in onda su Rai1 e condotta da Mara Venier. Speranza si soffermerà in particolare sulla ripresa della campagna di vaccinazione, dopo il temporaneo stop al vaccino AstraZeneca. L'immunologo Francesco Le Foche farà il punto sui vaccini attualmente a disposizione nel nostro Paese per il contenimento della diffusione del virus Covid-19. Giovanna Botteri, Alberto Matano e Ferzan Ozpetek ripercorreranno, insieme a Mara Venier, quest'anno di convivenza con la pandemia insieme ad alcuni ospiti in collegamento. L'attrice Matilda De Angelis sarà protagonista di un'intervista nella quale si racconterà tra carriera e vita privata, parlerà della sua esperienza ...

