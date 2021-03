Domenica 28 marzo torna l'ora legale. "Dal 2004 risparmiati 1,7 miliardi" (Di sabato 20 marzo 2021) Con il ritorno dell’ora legale, Domenica 28 marzo, “nei prossimi 7 mesi in Italia avremo positivi impatti per il sistema energetico dal punto di vista elettrico, ambientale ed economico”. Così Terna, la società che gestisce la rete di trasmissione elettrica nazionale, in un comunicato stampa dove evidenzia come “nel 2020 i benefici dell’ora legale hanno determinato un risparmio pari a 400 milioni di kWh (quanto il consumo medio annuo di elettricità di circa 150 mila famiglie), un valore corrispondente a minori emissioni di CO2 in atmosfera per 205mila tonnellate e a un risparmio economico pari a circa 66 milioni di euro”. Lo scorso anno i valori sono stati fortemente influenzati dalla complessiva riduzione dei consumi energetici, dovuta alla chiusura delle attività per effetto dell’emergenza sanitaria da Covid-19. Per ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 20 marzo 2021) Con il ritorno dell’ora28, “nei prossimi 7 mesi in Italia avremo positivi impatti per il sistema energetico dal punto di vista elettrico, ambientale ed economico”. Così Terna, la società che gestisce la rete di trasmissione elettrica nazionale, in un comunicato stampa dove evidenzia come “nel 2020 i benefici dell’orahanno determinato un risparmio pari a 400 milioni di kWh (quanto il consumo medio annuo di elettricità di circa 150 mila famiglie), un valore corrispondente a minori emissioni di CO2 in atmosfera per 205mila tonnellate e a un risparmio economico pari a circa 66 milioni di euro”. Lo scorso anno i valori sono stati fortemente influenzati dalla complessiva riduzione dei consumi energetici, dovuta alla chiusura delle attività per effetto dell’emergenza sanitaria da Covid-19. Per ...

