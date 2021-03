**Dl sostegni: Tajani, volevamo pace fiscale più consistente, ora andiamo avanti’** (Di sabato 20 marzo 2021) Roma, 20 mar. (Adnkronos) – “Anche noi avremmo preferito una pace fiscale più consistente, abbiamo accettato un compromesso che rappresenta un primo passo. Bisonerà andare avanti, nel prossimo decreto si farà ancora di più. In Parlamento correggeremo le cose che ci sono da correggere. Molto bene la decontribuzione nel settore dell’agricoltura, grazie all’impegno di Forza Italia e del sottosegretario Battistoni”. Lo ha affermato Antonio Tajani, coordinatore di Forza Italia, ospite di Tgcom 24.Quanto alla polemica a distanza tra i segretari del Pd, Enrico Letta, e della Lega, Matteo Salvini, “credo che in questa fase -ha aggiunto l’esponente azzurro- si debba sostenere il governo abbassando i toni, non servono le polemiche politiche fra partiti che sono ovviamente diversi”. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 20 marzo 2021) Roma, 20 mar. (Adnkronos) – “Anche noi avremmo preferito unapiù, abbiamo accettato un compromesso che rappresenta un primo passo. Bisonerà andare avanti, nel prossimo decreto si farà ancora di più. In Parlamento correggeremo le cose che ci sono da correggere. Molto bene la decontribuzione nel settore dell’agricoltura, grazie all’impegno di Forza Italia e del sottosegretario Battistoni”. Lo ha affermato Antonio, coordinatore di Forza Italia, ospite di Tgcom 24.Quanto alla polemica a distanza tra i segretari del Pd, Enrico Letta, e della Lega, Matteo Salvini, “credo che in questa fase -ha aggiunto l’esponente azzurro- si debba sostenere il governo abbassando i toni, non servono le polemiche politiche fra partiti che sono ovviamente diversi”. L'articolo CalcioWeb.

Matteo Salvini/ 'Cartelle fiscali? Si cambia entro aprile. Draghi sui vaccini...' Approvato il dl Sostegni , il dibattito non si è placato. Finito nel mirino di Enrico Letta , Matteo Salvini è tornato a parlare del dossier cartelle esattoriali nella lunga intervista rilasciata al Corriere della ...

