Divieto di licenziamenti | la legge fissa la scadenza al 30 giugno ma le slide del Ministero dicono altro

(Di sabato 20 marzo 2021) Appena approvato il Decreto Sostegno, ildel Lavoro ha fatto circolare delleillustrative finalizzate a chiarire il funzionamento delle nuove norme. Rispetto a uno dei temi più caldi di queste settimane, ildifondati su motivi economici e organizzativi, ledelannunciano l’introduzione di una doppia: per le imprese che possono fruire della cassa integrazione ordinaria (CIGO) il blocco deiopera fino al 302021; per tutte le altre imprese (quelle che non sono nel campo di applicazione della CIGO) il blocco opera fino al 31 ottobre 2021 Laesplicativa della cassa integrazione e del blocco dei...

Per quanto riguarda i lavoratori previsto il blocco deifino al 30 giugno 2021 per i lavoratori delle aziende che dispongono di CIG ordinaria e CIG straordinaria (soprattutto industria ...al 31.12.2021 BLOCCOIldi licenziamento individuale e collettivo per motivi economici è prorogato fino al 30 giugno, per tutti. Da quella data prosegue solo per le imprese che ...Il decreto, approvato venerdì 19 marzo, ha previsto una serie di tutele e misure di sostegno per lavoratori dipendenti, autonomi, precari e stagionali, per far fronte al perdurare dell’emergenza sanit ...Un'operazione da 32 miliardi che aveva come obiettivo principale "dare più soldi possibile a più gente possibile nel più breve tempo possibile", ecco le novità introdotte dal decreto appena approvato ...