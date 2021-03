Disney+ | annunciate le novità di aprile | tanti nuovi film e serie TV

(Di sabato 20 marzo 2021) Continuano ad arrivaresu. Anche per il mese di, il catalogo si allargherà conssimiTV Dopo il primo anno di “assestamento”, oravuole fare il boom di iscritti anche in Italia. La piattaforma di streaming alternativa a Netflix e Prime Video sta aggiungendo di settimana in settimana L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Disney+ annunciate

...93esima edizione degli Academy Awards si terrà il 25 aprile ma in queste ore sono stati... non disponibile in Italia) Mank (Netflix) Minari Nomadland (dal 30 aprile 2021 su+) Una ...'Mank' sbanca Le candidature sono stateda Londra dall'attore e cantante Nick Jonas e ... La piattaforma+ è in corsa per tre statuette con il film d'animazione Pixar 'Soul' su+...Avatar di James Cameron è diventato ancora una volta il film di maggior incasso di tutti i tempi al botteghino globale ...Ecco le novità e ultime uscite relative alla piattaforma Disney+, sia per quanto riguarda i contenuti firmati Disney che i film e le serie tv di ...