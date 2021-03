Diritti TV, Sky avvisa la Lega Serie A: «La nostra offerta è valida e va votata» (Di sabato 20 marzo 2021) Sky ha inviato una lettera abbastanza dura alla Lega Serie A in merito alla questione dei Diritti TV: il contenuto della comunicazione Sky ha inviato una lettera alla Lega Serie A in merito alla questione Diritti TV. Ecco il contenuto della lettera svelato dall‘ANSA. «L’ad della Lega di Serie A ci ha comunicato in questi giorni, tramite una telefonata, la richiesta da parte della Lega che Sky rinunci alle precisazioni presentate nel corso della trattativa privata, dato che la Lega nutrirebbe dei dubbi sulla ammissibilità della nostra offerta ritenendola condizionata. Questa comunicazione e il suo tempismo sono a dir poco sorprendenti, visto che la posizione viene esplicitata dopo oltre ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 20 marzo 2021) Sky ha inviato una lettera abbastanza dura allaA in merito alla questione deiTV: il contenuto della comunicazione Sky ha inviato una lettera allaA in merito alla questioneTV. Ecco il contenuto della lettera svelato dall‘ANSA. «L’ad delladiA ci ha comunicato in questi giorni, tramite una telefonata, la richiesta da parte dellache Sky rinunci alle precisazioni presentate nel corso della trattativa privata, dato che lanutrirebbe dei dubbi sulla ammissibilità dellaritenendola condizionata. Questa comunicazione e il suo tempismo sono a dir poco sorprendenti, visto che la posizione viene esplicitata dopo oltre ...

Advertising

fernawood : Qualcuno si è accorto che, ormai, per i diritti Tv hanno fatto gli accordi tutti tranne noi in Italia? - IlGiannon : @CalcioFinanza Giusto. Sky non paga i diritti TV e vuole partecipare di nuovo alle gare? @SkySport va boicottata - sportli26181512 : Diritti tv: Sky a Lega A 'nostra offerta valida, va votata': (ANSA) - ROMA, 20 MAR - Sky ha inviato una lettera all… - gianko27 : @petar68 Buon Sabato??Petar ??Grande prova delle Foxes??un po’ meno la terna arbitrale... Molti power play per Bratisl… - Cortini1899 : RT @CalcioFinanza: Diritti tv, Sky: «Nostra offerta legittima e migliore di Dazn» -