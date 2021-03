Diritti Tv Serie A, pesante botta e risposta tra Sky e DAZN (Di sabato 20 marzo 2021) In Serie A è una situazione calda per quanto riguarda i Diritti tv per il triennio 2021/2024. Nella giornata di martedì è prevista l’Assemblea di Lega e si proverà a raggiungere l’intesa definitiva. Nel frattempo Sky e DAZN continuano a lanciarsi frecciate, in una lettera indirizzata alla Lega Serie A, Sky ha affondato il colpo. “L’aggiudicazione dell’offerta per piattaforma di Sky porterebbe a un risultato più competitivo rispetto all’offerta di DAZN, perché le dirette televisive delle partite dell’intero campionato sarebbero offerte sia dalla Lega sia da Sky, con evidente beneficio per la Serie A, i clubs e gli spettatori con esposizione del prodotto su tutte le piattaforme. Al contrario, qualora la Lega accettasse l’offerta di DAZN, DAZN sarebbe ... Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 20 marzo 2021) InA è una situazione calda per quanto riguarda itv per il triennio 2021/2024. Nella giornata di martedì è prevista l’Assemblea di Lega e si proverà a raggiungere l’intesa definitiva. Nel frattempo Sky econtinuano a lanciarsi frecciate, in una lettera indirizzata alla LegaA, Sky ha affondato il colpo. “L’aggiudicazione dell’offerta per piattaforma di Sky porterebbe a un risultato più competitivo rispetto all’offerta di, perché le dirette televisive delle partite dell’intero campionato sarebbero offerte sia dalla Lega sia da Sky, con evidente beneficio per laA, i clubs e gli spettatori con esposizione del prodotto su tutte le piattaforme. Al contrario, qualora la Lega accettasse l’offerta disarebbe ...

