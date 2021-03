Diritti Tv Serie A 2021-24, Sky invia lettera: «Nostra offerta valida, va votata» (Di sabato 20 marzo 2021) Sky ha inviato una lettera alla Lega di Serie A, in cui afferma che la propria offerta per i Diritti tv del prossimo triennio è valida e va votata.«L'Amministratore Delegato della Lega Serie A ci ha comunicato in questi giorni, tramite una telefonata, la richiesta da parte della Lega che Sky rinunci alle precisazioni presentate nel corso della trattativa privata, dato che... Leggi su digital-news (Di sabato 20 marzo 2021) Sky hato unaalla Lega diA, in cui afferma che la propriaper itv del prossimo triennio èe va.«L'Amministratore Delegato della LegaA ci ha comunicato in questi giorni, tramite una telefonata, la richiesta da parte della Lega che Sky rinunci alle precisazioni presentate nel corso della trattativa privata, dato che...

Advertising

TV7Benevento : Diritti tv: Dazn, 'visione Serie A in streaming aiuterà processo digitalizzazione Paese'... - VALEQds : RT @IdaPikachu: Anche in un mondo fittizio come quello del cinema e delle serie tv, stannate sempre le persone giuste. Perché chi non ha il… - ILOVEPACALCIO : Diritti tv #SerieA, #Sky: 'Nostra offerta legittima e migliore di #Dazn' - 100x100Napoli : #SkySport invia una lettera alla #LegaSerieA. - sportli26181512 : #Media #Notizie Diritti tv, Sky: «Nostra offerta legittima e migliore di Dazn»: Sky replica alla richiesta di chiar… -