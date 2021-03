Diritti tv, DAZN risponde a Sky: “99% delle famiglie può guardare il calcio su internet” (Di sabato 20 marzo 2021) Ancora nervi tesi sui Diritti tv tra DAZN e Sky, le due pretendenti che si stanno scontrando per accaparrarsi la fetta più importante posta sul tavolo del calcio italiano. Dopo la missiva scriva dalla piattaforma satellitare alla Lega calcio, è arrivata puntualissima la nota di risposta dell’azienda in streaming che qualche anno fa è piombata nella trasmissione su internet degli eventi sportivi prendendosi, in esclusiva, tutta la Serie B e qualche partita di Serie A. Adesso, l’emittente bianconera che annovera tra le sue fila la bellissima Diletta Leotta, punta ad ingrandire la sua presenza nella massima serie sfidando il colosso di Rupert Murdoch. Diritti tv, DAZN risponde a Sky: è scontro di lettere Ecco la lettera di risposta di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 20 marzo 2021) Ancora nervi tesi suitv trae Sky, le due pretendenti che si stanno scontrando per accaparrarsi la fetta più importante posta sul tavolo delitaliano. Dopo la missiva scriva dalla piattaforma satellitare alla Lega, è arrivata puntualissima la nota di risposta dell’azienda in streaming che qualche anno fa è piombata nella trasmissione sudegli eventi sportivi prendendosi, in esclusiva, tutta la Serie B e qualche partita di Serie A. Adesso, l’emittente bianconera che annovera tra le sue fila la bellissima Diletta Leotta, punta ad ingrandire la sua presenza nella massima serie sfidando il colosso di Rupert Murdoch.tv,a Sky: è scontro di lettere Ecco la lettera di risposta di ...

Advertising

tizianacairati : RT @Corriere: Sky-Dazn, la guerra per i diritti del calcio: cosa succede - Italia_Notizie : Sky e Dazn, due lettere contro per i diritti tv della serie A: la guerra in atto. Cosa succede - BombeDiVlad : ?? #DirittiTV: continua la 'battaglia' tra #Sky e #DAZN ?? I comunicati delle due emittenti #LeBombeDiVlad #LBDV… - scuroscuroscuro : RT @Corriere: Sky-Dazn, la guerra per i diritti del calcio: cosa succede - Corriere : Sky-Dazn, la guerra per i diritti del calcio: cosa succede -