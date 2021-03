Diritti TV | DAZN | «Il 99% degli italiani può guardare il calcio in streaming»

Leggi su calcionews24

(Di sabato 20 marzo 2021)fa valere le sue ragioni nella corsa aiTV di Serie A: ecco la lettera mandata alla Lega Serie A dopo la comunicazione di Skyreplica a Sky in merito alla corsa aiTV. Il contenuto della lettera alla Lega Serie A rivelato dall’ANSA. «Oggi il 99% delle famiglie italiane può già dotarsi di una connessione a banda larga con diverse tecnologie, ottima per la ricezione di tutti i servizi internet compresa la visione della propria squadra del cuore. Il nostro impegno è volto a sostenere e accelerare il processo di digitalizzazione del Paese. In attesa della decisione della Legadi Serie A relativa all’assegnazione deiTV per le prossime tre stagioni che, si auspica, possa venire presa quanto prima,sottolinea che il suo impegno, ...