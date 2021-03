Dentista nella vita, scrittore per passione. Boris Gagliardi lancia il suo ultimo libro: Oblio, una storia frutto dell’immaginazione (Di sabato 20 marzo 2021) Oltre alla sua professione, l’odontoiatra, ha una grande passione: scrivere. Boris Gagliardi calabrese di Lamezia Terme dalla sua città se ne è andato a 20 anni , trasferendosi a Perugia dove ha iniziato e concluso gli studi universitari. Il suo amore per la conoscenza e la formazione lo ha spinto a cimentarsi in differenti Arti e Scienze. Dall’odontoiatra alla medicina olistica, dalla pittura al teatro e alla scrittura. Ha scritto: La Gioia – Ed. Progetto Cultura (2015), L’uomo vivo – Ed. Herkules Books (2017). Pagina Facebook: Boris Gagliardi: scrittore. Un libro quello scritto di recente che si origina dalle sue immagini ,un racconto che si incentra su storie concepite dalla fantasia. Perché ha scritto Oblio Blu? “Oblio blu è un ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 20 marzo 2021) Oltre alla sua professione, l’odontoiatra, ha una grande: scrivere.calabrese di Lamezia Terme dalla sua città se ne è andato a 20 anni , trasferendosi a Perugia dove ha iniziato e concluso gli studi universitari. Il suo amore per la conoscenza e la formazione lo ha spinto a cimentarsi in differenti Arti e Scienze. Dall’odontoiatra alla medicina olistica, dalla pittura al teatro e alla scrittura. Ha scritto: La Gioia – Ed. Progetto Cultura (2015), L’uomo vivo – Ed. Herkules Books (2017). Pagina Facebook:. Unquello scritto di recente che si origina dalle sue immagini ,un racconto che si incentra su storie concepite dalla fantasia. Perché ha scrittoBlu? “blu è un ...

Advertising

CorriereCitta : Dentista nella vita, scrittore per passione. Boris Gagliardi lancia il suo ultimo libro: Oblio, una storia frutto d… - Queenxsarcasm : E loro sono la versione bangtan delle Brittana dal dentista nella seconda stagione di glee - pierangelo1982 : @PalliCaponera mah... sembra uscito da un romanzo di James Bond il suo dentista... però lo denunci al fisco allora.… - poerabischera : Giorni fa, entro nella sala d'attesa del dentista, c'era già una donna che mi saluta. Io subito la risaluto, pensan… - mmanuscola : @awakebyksj_ ah okay amo per fortuna... a me una volta è successo in estate e non potevo andare dal dentista perché… -