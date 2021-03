Demi Lovato violentata: il coraggio della confessione (Di sabato 20 marzo 2021) Demi Lovato sarebbe stata violentata da un dipendente di Disney Channel, ai tempi in cui ancora ne faceva parte. La cantante ha il coraggio di confessare e raccontare tale aggressione nel suo documentario, Dancing With The Devil, e nell’omonimo album in arrivo. Demi Lovato: violentata, ma da chi? Demi Lovato è sempre stata molto aperta sul proprio vissuto personale, ma solo adesso riesce a confessare di essere stata violentata. Il movimento MeToo ha aperto molte porte per tali confessioni nel mondo dello spettacolo, dando uno spazio di rappresentanza a molte vittime di abuso di tutti i generi. Il caso di Demi Lovato risalirebbe ai giorni di Disney Channel, e sarebbe avvenuto ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di sabato 20 marzo 2021)sarebbe statada un dipendente di Disney Channel, ai tempi in cui ancora ne faceva parte. La cantante ha ildi confessare e raccontare tale aggressione nel suo documentario, Dancing With The Devil, e nell’omonimo album in arrivo., ma da chi?è sempre stata molto aperta sul proprio vissuto personale, ma solo adesso riesce a confessare di essere stata. Il movimento MeToo ha aperto molte porte per tali confessioni nel mondo dello spettacolo, dando uno spazio di rappresentanza a molte vittime di abuso di tutti i generi. Il caso dirisalirebbe ai giorni di Disney Channel, e sarebbe avvenuto ...

