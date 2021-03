Demet Ozdemir senza trucco e filtri stupisce i fan: come si è mostrata (Di sabato 20 marzo 2021) La bellissima attrice Demet Ozdemir sta facendo sognare gli italiani con la storia d’amore del suo personaggio Sanem Aydin con il fotografo Can Divit in DayDreamer – Le ali del sogno. Sui social è molto presente e disponibile con i propri fan. Non a caso ha pubblicato uno scatto in versione naturale. Il risultato è stato a dir poco strepitoso. Demet Ozdemir – Solonotizie24Demet senza trucco e filtri Lo scatto risale a ben due settimane fa e nel giro di poco tempo ha ottenuto tanti like. Demet indossa un pantalone a vita alta e una maglia a mezze maniche bianca con l’immagine di una bocca dalle labbra variopinte. Una giacca grigia dà un tocco di originalità, ma gli utenti social si sono soffermati soprattutto sul viso perfetto. Tutti ... Leggi su solonotizie24 (Di sabato 20 marzo 2021) La bellissima attricesta facendo sognare gli italiani con la storia d’amore del suo personaggio Sanem Aydin con il fotografo Can Divit in DayDreamer – Le ali del sogno. Sui social è molto presente e disponibile con i propri fan. Non a caso ha pubblicato uno scatto in versione naturale. Il risultato è stato a dir poco strepitoso.– Solonotizie24Lo scatto risale a ben due settimane fa e nel giro di poco tempo ha ottenuto tanti like.indossa un pantalone a vita alta e una maglia a mezze maniche bianca con l’immagine di una bocca dalle labbra variopinte. Una giacca grigia dà un tocco di originalità, ma gli utenti social si sono soffermati soprattutto sul viso perfetto. Tutti ...

