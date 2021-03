Delitto Garlasco | per madre Stasi “sentenza lascia tanti dubbi”

Leggi su sbircialanotizia

(Di sabato 20 marzo 2021) “E’ comprensibilmente un po’ delusa: ha sperato fino all’ultimo che ci fosse la volontà di andare più in profondità, che non ci si potesse accontentare di unache hato, troppe domande senza risposta, troppe prove non valutate”. E’ questo lo stato d’animo di Elisabetta Ligabò, la mamma di Alberto, all’indomani della pronuncia della Cassazione che ha negato la revisione del processo sull’omicidio di Chiara Poggi. Parole affidate all’Adnkronos dal difensore, l’avvocato Laura Panciroli, che aveva chiesto ai giudici di riaprire il caso suldel 13 agosto 2007 a(Pavia) per il qualeè stato condannato in via definitiva a 16 anni di carcere. “Alberto è una persona molto matura ed equilibrata. Trovo in ...