Delitto di Bolzano | Benno | «Ho strangolato papà perché mi dava del fallito Poi ho ucciso mamma»

Leggi su vanityfair

(Di sabato 20 marzo 2021) «Con papà eravamo in corridoio. Siamo cascati insieme per terra, non so se l’ho strozzato da dietro o da davanti. Ricordo solo che ho stretto molto forte». Così Benno Neumair, il trentunenne istruttore di fitness in carcere a Bolzano con l’accusa di avere ucciso i suoi genitori, Peter Neumair e Laura Perselli lo scorso 4 gennaio e di aver buttato i loro corpi nel fiume Adige, ha confessato ai magistrati prima l’assassinio di suo padre e poi quello di sua madre. «Dopo sono rimasto seduto o sdraiato in corridoio», ha continuato, «ricordo che in quel momento è suonato il mio cellulare e probabilmente ho risposto. Poi ricordo che mi sono di nuovo agitato, sentendo il rumore del cellulare e poi, subito dopo, il rumore del chiavistello. Mi sono mosso verso la porta, è entrata la mamma. Avevo ancora il cordino in mano e mi è venuto di fare la stessa cosa, senza nemmeno salutarla».