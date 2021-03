Decreto Sostegni, oltre 150 milioni per il fondo a tutela dei lavoratori fragili nel settore pubblico e privato (Di sabato 20 marzo 2021) Via libera da parte del governo al Decreto Sostegni. Per la scuola vengono stanziati 300 milioni di euro. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 20 marzo 2021) Via libera da parte del governo al. Per la scuola vengono stanziati 300di euro. L'articolo .

