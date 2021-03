Decreto Sostegni, in arrivo 32 miliardi di ristori: tutte le agevolazioni per imprese e partite Iva (Di sabato 20 marzo 2021) Tempo di lettura: 4 minutiEcco il Decreto Sostegni, la nuova iniezione di risorse per imprenditori, lavoratori e amministratori alle prese con una crisi sanitaria e finanziaria destinata a risolversi solo con la campagna vaccinale, alla quale sono stati stanziati quasi 3 miliardi. STRALCIO – Sono cancellate le vecchie cartelle esattoriali fino a 5mila euro tra il 2000 e il 2010 per chi rientra in un tetto di reddito di 30mila euro. Rate e nuove cartelle esattoriali sospese fino al 30 aprile e una sanatoria ad hoc per le partite Iva in difficoltà. partite IVA E imprese – Possono accedere a contributi a fondo perduto, se hanno un fatturato fino a 10 milioni e nel 2020 perdite medie mensili del 30% rispetto al 2019: gli aiuti vanno da 1.000 euro per le persone fisiche (2.000 per le ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 20 marzo 2021) Tempo di lettura: 4 minutiEcco il, la nuova iniezione di risorse per imprenditori, lavoratori e amministratori alle prese con una crisi sanitaria e finanziaria destinata a risolversi solo con la campagna vaccinale, alla quale sono stati stanziati quasi 3. STRALCIO – Sono cancellate le vecchie cartelle esattoriali fino a 5mila euro tra il 2000 e il 2010 per chi rientra in un tetto di reddito di 30mila euro. Rate e nuove cartelle esattoriali sospese fino al 30 aprile e una sanatoria ad hoc per leIva in difficoltà.IVA E– Possono accedere a contributi a fondo perduto, se hanno un fatturato fino a 10 milioni e nel 2020 perdite medie mensili del 30% rispetto al 2019: gli aiuti vanno da 1.000 euro per le persone fisiche (2.000 per le ...

fattoquotidiano : Nel decreto Sostegni anche il favore agli autonomi con dichiarazioni dei redditi irregolari, leggete - fattoquotidiano : Decreto Sostegni, resta il nodo cartelle. Di Nicola: “Ennesimo condono a vantaggio degli evasori. In Senato non avr… - sole24ore : La prima pagina del #Sole24Ore di oggi, venerdì #19marzo: il #Decreto sostegni coprirà al massimo il 5% delle perdi… - tempoweb : #Salvini rivela: accordo con #Draghi, svolta sui 'multati a vita'. Elezioni a #Roma, messaggio alla #Meloni #lega… - Mirandola59 : RT @LaNotiziaTweet: Via libera al #decretoSostegni da 32 miliardi. Pagamenti dall’8 aprile. #Draghi: “Risposta significativa e molto consis… -