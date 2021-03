Decreto Sostegni, gli aiuti alle grandi imprese: 200 milioni di prestiti per aziende non decotte già prima della crisi (Di sabato 20 marzo 2021) Il governo Draghi tende la mano alle grandi imprese. Nel Decreto Sostegni, l’esecutivo ha stanziato 200 milioni nel 2021 per le aziende con almeno 250 dipendenti o in alternativa un fatturato superiore ai 50 milioni o un bilancio oltre 43 milioni. Non si tratta di finanziamenti a fondo perduto, bensì di prestiti da restituire nell’arco temporale di massimo 5 anni finalizzati ad assicurare la continuità operativa delle grandi imprese in temporanea difficoltà economiche. Il denaro sarà gestito dal ministero dello Sviluppo economico attraverso la nascita di un fondo ad hoc che potrà essere utilizzato solo da aziende non decotte già prima ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 20 marzo 2021) Il governo Draghi tende la mano. Nel, l’esecutivo ha stanziato 200nel 2021 per lecon almeno 250 dipendenti o in alternativa un fatturato superiore ai 50o un bilancio oltre 43. Non si tratta di finanziamenti a fondo perduto, bensì dida restituire nell’arco temporale di massimo 5 anni finalizzati ad assicurare la continuità operativa dellein temporanea difficoltà economiche. Il denaro sarà gestito dal ministero dello Sviluppo economico attraverso la nascita di un fondo ad hoc che potrà essere utilizzato solo danongià...

