Decreto Sostegni | cosa prevede | chi ne ha diritto e come si potrà presentare la domanda

(Di sabato 20 marzo 2021) Questa volta il governo sta cercando di lavorare al meglio per evitare che si verifichino i sovraccarichi che hanno riguardato le precedenti piattaforme. Parliamo del, la misura che garantirà i contributi a fondo perduto soprattutto alle imprese e ai lavoratori autonomi colpiti dalla crisi causata dall’emergenza sanitaria. La somma complessiva dell’intervento del governo Draghi è di 32 miliardi di euro. Anche per questo, l’esecutivo vuole che tutto funzioni alla perfezione, con la realizzazione di un sito “ad hoc” (realizzato da Agenzia delle Entrate e Sogei) che troveremo online pochi giorni dopo l’entrata in vigore della legge. LEGGI ANCHE => Michelle Hunziker contro i ristori del governo: “Non serve assistenzialismo”. Qualche follower non gradisce La struttura telematica, caratterizzata da tre “camere virtuali”, ...