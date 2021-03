De Sciglio rivela | «Vicino al PSG | una persona mi ha convinto a scegliere il Lione»

Leggi su calcionews24

Mattia Dehato un retroscena sul suo trasferimento alIl terzino del, in prestito dalla Juventus, Mattia De, ha parlato a 20 Minutes. Queste le sue dichiarazioni. LEGGI L'INTERVISTA COMPLETA SU JUVENTUS NEWS 24AL PSG – «Ero davvero sul punto di firmare a Parigi. Ma all'ultimo momento il trasferimento non è andato a buon fine, per decisione della Juve. Finalmente sono all'OL e sono molto felice». HA PARLATO CON GROSSO – «Sì, mi ha detto che era rimasto innamorato del, del club e della città. Per lui, ho accettato senza pensarci di venire qui. Avevo proprio in mente di vivere un'esperienza all'estero quando l'OL si è presentato».