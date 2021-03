De Sciglio | “Potevo andare al PSG Futuro? Vorrei restare al Lione”

Leggi su dailynews24

(Di sabato 20 marzo 2021) Mattia De, terzino classe 1992 dele della nazionale italiana, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di “20 minutes”, in cui si è soffermato sul mancato trasferimento al PSG, sull’attuale avventura e sul. Le parole “Sefinire al PSG in cambio di Kurzawa? Sì, è vero. Stavo per firmare col Psg L'articolo