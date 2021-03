Daykoda | l’album “Physis” è una rivelazione

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di sabato 20 marzo 2021) È uscito lo scorso 11 marzodell’artista italiano. Un lavoro discografico che mette insieme diversi generi con grande eleganza. Chi èè un produttore e beatmaker milanese. Ha cominciato studiato per diversi anni al conservatorio di Milano. Il rapporto con la musica è sempre stato forte, sin dalla giovane età, quando ascoltava i dischi dei suoi genitori. Non si è mai veramente inserito nella scena mainstream a causa del suo approccio eccentrico alla musica.ama sperimentare, contaminando la musica elettronica con elementi hip-hop e jazz. È in grado di creare musica stravagante, contraddistinta da ritmi caldi e reminiscenze nu-jazz e downtempo. L’approccio pesante al mondo del jazz, che nel 2019 dà vita al primo full-length album ...