Daydreamer anticipazioni 23 marzo 2021, le paure di Sanem

Ancora guai per la povera Sanem che nel corso della puntata di Daydreamer di martedì 23 marzo 2021, avrà grandi timori che riguardano il suo progetto. La Aydin ha paura che la produzione delle sue creme possa fermarsi in quanto Cemal potrebbe approfittare della situazione per rubarle il marchio e avere il successo sperato al posto suo. Che cosa deciderà di fare per evitarlo?

